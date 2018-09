«Questo è il gruppo più compatto in cui ho giocato. È cambiato poco, è lo stesso e ci tiene molto a vincere. Possiamo fare bene». Lo ha detto Marek Hamsik in una conferenza stampa per presentare la sua autobiografia «Marekiaro». Il capitano del Napoli al suo 12mo anno in azzurro si è detto pronto anche a cedere la fascia a Insigne, come fece Bruscolotti con Maradona per il primo scudetto del Napoli: «Non abbiamo Maradona purtroppo - ha detto ridendo Hamsik - abbiamo giocatori forti ma non Diego. Se Lorenzo me lo assicurasse al 100% sì, la cederei. Quando io non sarò più a Napoli spero col cuore che vada a Lorenzo, è napoletano e ci tiene tanto. È già un simbolo ed è già capitan futuro».



«Ci tengo alla maglia del Napoli, per questo sono qui da 12 anni. Può darsi che ci resterò anche dopo il calcio, ho dedicato tutta la mia carriera a Napoli e ne sono fiero» ha proseguito Hamsik. « Napoli dal primo giorno - ha aggiunto - mi ha dato l'amore dei tifosi, col passare degli anni ancora più affettuoso. Il calore della gente è bello, non capita a tutti, sono orgoglioso del rapporto con la città. Poi per il futuro non so so, ho ancora anni da calciatore. Poi ci penserò, ho una scuola calcio in Slovacchia chissà». E proprio parlando dei tifosi, Hamsik ha risposto a una domanda sul difficile rapporto tra il club azzurro e il tifo del San Paolo: «Il tifoso - ha detto - non ha bisogno di appelli da parte mia. La strada la trova da sola. È la loro passione e ci aiuteranno come sempre».

