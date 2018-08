Il Comune: «Il San Paolo pronto per la gara con il Milan, ora il Napoli firmi il contratto»

di Luigi Roano

Attilio Auricchio - capo di gabinetto del Comune - ha una delega speciale sul San Paolo. A oggi l’impianto è un cantiere aperto, con molte criticità e pochi operai al lavoro, tra tre settimane riparte la stagione agonistica del Napoli con l’esordio casalingo contro il Milan, la Società ha dubbi che la struttura di Fuorigrotta sia agibile in così poco tempo visto lo stato in cui è lo stadio e il ritardo sui lavori.

Allora Auricchio, il 25 si gioca a Fuorigrotta o il Napoli migrerà a Palermo dove al momento il patron De Laurentiis ha chiesto di giocare?

«Conosco il calendario della serie A, sono tifoso. Al Comune la Società non ha fatto nessuna richiesta. Se lei vuole sapere se l’impianto sarà agibile le dico certamente sì. Altra cosa ancora è che con la Società, a oggi, non ci sono rapporti giuridici. Vorrà dire che su richiesta daremo la stadio di volta in volta».

