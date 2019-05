Il Napoli dà i numeri (dell'annata): dati da record da Milik a Insigne

La stagione del Napoli ormai ad un passo dalla chiusura ufficiale. Sarà la partita contro il Bologna al Dall'Ara del prossimo sabato sera a decretare uno sciogliete le righe generale che porterà in vacanza gli azzurri. Ma la fine dell'annata è anche il momento giusto per tirare le somme di un'annata lunga che il Napoli ha rivissuto in alcuni dati condivisi dal proprio account Twitter.



Anche @arekmilik9 ha nel Bologna la sua vittima preferita in Serie A (al pari del Parma) - quattro reti in due incontri, frutto di due doppiette #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 de mayo de 2019

Lorenzo @Lor_Insigne è a una sola presenza dal raggiungere Christian Maggio (233 partite) al 10° posto dei più presenti giocatori con la maglia del Napoli in Serie A #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 de mayo de 2019

«DriesMertens ha preso parte attiva a 13 marcature nelle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A (10 gol, tre assist)» o anche «Milik ha nel Bologna la sua vittima preferita in Serie A (al pari del Parma), quattro reti in due incontri, frutto di due doppiette» ha scritto il club in vista del match contro i rossoblu. Gara che potrebbe anche essere importantissima per Lorenzo Insigne. «Lorenzo è ad una sola presenza dal raggiungere Christian Maggio (233 partite) al 10° posto dei più presenti giocatori con la maglia del Napoli in Serie A».Poi i dati generali della stagione: «Solo il Bayern Monaco (18.7) ha tentato in media a partita più tiri del Napoli (18.4) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei», o anche «Il Napoli è la squadra che ha perso meno punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A (otto)». Interessante dato sulle punizioni: «Il Napoli ha realizzato quattro gol da calcio di punizione diretto, solo il Barcellona (sei) ne conta di più nei Top-5 campionati europei 2018/19» così come quello sui gol dalla lunga distanza: «Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol da fuori area nei cinque maggiori campionati europei 2018/19: 18, almeno tre più di qualsiasi altra formazione».

