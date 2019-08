Il Napoli informa i tifosi: «Superata già la quota abbonati 2017/18»

Lo stadio rinnovato grazie alle Universiadi e una politica prezzi per avvicinarsi ai tifosi. Queste le due armi del Napoli nella nuova campagna abbonamenti 2019/20 presentata a Dimaro due settimane fa. Oggi, con una nota ufficiale dal proprio sito internet, il club azzurro fa sapere che è già stata superata l'ultima quota abbonamenti, quella risalente alla stagione 2017/18 (un anno fa i lavori allo stadio San Paolo non avevano permesso la campagna abbonamenti).



«Prosegue a ritmo intenso la Campagna Abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. E' stato, infatti, già superata la quota abbonati dell'ultima campagna della stagione 2017/18», si legge. «Contestualmente è terminato il diritto di prelazione per i titolari dei miniabbonamenti della scorsa stagione. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio». La quota abbonati azzurri della stagione 2017/18 fu di circa 6mila tessere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA