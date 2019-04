Il Napoli manda il Chievo in B: è 3-1, buona la prova per l'Arsenal

l Napoli ha battuto 3-1 il Chievo a Verona nel posticipo pomeridiano della 32ma giornata di Serie A. In virtù di questo risultato, la Juventus deve rinviare la festa scudetto: a sei giornate dalla fine del campionato, ai bianconeri basta un punto.



Il Chievo scende così in Serie B. La matematica retrocessione oggi dopo una sconfitta che lascia i clivensi a -20 dal quart'ultimo posto a sei giornate dalla fine del campionato.

Sono 10 i precedenti giocati a Verona tra Chievo e Napoli in una partita valida per il campionato di Serie A: 4 le vittorie interne, un solo pareggio (0-0 nel girone di andata dello scorso torneo) e 5 le affermazioni degli ospiti, l'ultima delle quali nel febbraio 2017, 1-3 grazie alle reti di Insigne, Hamsik, Zielinski e al gol della bandiera di Meggiorini. Ultima vittoria del Chievo nel marzo 2013, un secco 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Dramé e da Thereau per i padroni di casa.Avvio in sordina degli azzurri a trazione anteriore, ma al 5' Zielinski va al tiro dalla distanza e spreca una buona occasione. Allo stesso modo poco dopo Mertens, che non trova la porta. Il vantaggio è questione di tempo e arriva al 15' da angolo con Koaulibaly di testa. Per Kalidou prima rete stagionale.Un altro difensore, Chiriches, divora poco dopo la palla del raddoppio. Azzurri padroni del campo, complice un Ancelotti attento più che mai. Senza grossi sussulti termina così il primo tempo.Nella ripresa la prima occasione buona è di Mertens, ma il belga spara alle stelle. Buona anche un'occasione di Ghoualm, per una seconda frazione a ritmi più blandi. Al 61' è invece Milik a sfiorare la rete, ma non va. Per Arek è solo questione di tempo; al 64' gran tiro dalla distanza e grande raddoppio. All'80' Kouliably con uno splendido tap-in firma il terzo gol e la doppietta personale. All'89' con la gara ormai conclusa segna Caesar di testa il gol della bandiera. Termina così, coi clivensi che retrocendono in B.Ospina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabiàn, Insigne; Mertens, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Allan, Verdi, Gaetano, Ounas, Younes.Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Vignato, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.

