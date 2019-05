Il Napoli vince all'ultimo a Ferrara: 2-1 contro la Spal, Meret super

Il Napoli ha battuto la Spal 2-1 (1-0) nel posticipo della 36/a giornata della Serie A.



Spal che parte forte in avvio con Floccari subito pericoloso di testa e Lazzari spina nel fianco della difesa. Dopodiché è Milik a tentare una doppia conclusione insidiosa, di cui una finisce sul palo. All'11 intervento di Koulibaly su Petagna in area: sul pallone. Occasionissima per Younes al 32': li salta tutti ma al momento del tiro spreca. Si conclude così un primo tempo con pochi sussulti.



Il secondo si apre con il fulmineo vantaggio azzurro: è Allan a segnare, libero in area, l'1-0. Il match va avanti in maniera equilibrata, meglio gli azzurri degli uomini di Semplici. Al 65' fuori un fumoso Younes per Verdi. Al 74' grande errore di Meret che rimedia in extremis sul tiro a rete della Spal. Al 76' padroni di casa pareggiano in contropiede con Floccari ma è in fuorigioco. Poi è Antenucci a essere pericolosissimo in un paio di circostanze. Di nuovo Floccari di testa impegna seriamente l'ex Meret. Calcio di rigore per i ferraresi all'82', va Petagna; Mertens intuisce ma la palla finisce in rete. Finita? Macché, perché all'88' Mario Rui segna un gran gol al volo e sigla il sorpasso. La Spal continua ad attaccare, il Napoli rischia fino al 90' e oltre. Ma il match termina con la vittoria azzurra.: Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Zielinski, Milik. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Albiol, Ghoulam, Hysaj, Verdi, Gaetano. All. Ancelotti: Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Murgia, Missiroli, Valoti; Floccari, Petagna. All. Semplici

