In Cina Lavezzi batte Hamsik: il derby deciso dal Pocho

Un colpo di reni decisivo, un gol bello quanto importante per il suo Hebei Fortune. Ezequiel Lavezzi timbra il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio con un gol decisivo in una sfida particolare per l’argentino che tra gli avversari ritrovava l’ex compagno Marek Hamsik.



Lo slovacco ha raggiunto Lavezzi in Cina lo scorso febbraio, i due sono stati a lungo simbolo di un Napoli che stava rinascendo dalle macerie del fallimento e della serie C. Con questa vittoria, l’Hebei si porta a 12 punti, una sola distanza in classifica proprio dal Dalian di Marek.

