Juve-Napoli, delirio azzurro a New York | Video

di Luca Marfé

NEW YORK - È delirio. Il Napoli batte la Juventus e New York esplode, si tinge di azzurro. Caroselli in strada, clacson, cori. Il Napoli Club NYC ospitato dalla pizzeria Ribalta è l’equivalente di uno stadio e, proprio come uno stadio, travolge e si lascia travolgere dall’entusiasmo di una serata indimenticabile.

Che sia scudetto oppure no, la felicità è totale e tutti si godono il momento.



I tifosi fanno quadrato attorno a Sarri, criticato per il gestaccio rifilato ai tifosi della Juve poco prima della gara, e ne esaltano le doti di tecnico e di grande motivatore.New York adesso ci crede per davvero e sono in tantissimi i napoletani, ma anche gli americani, pronti a staccare un biglietto per l’Italia, così da poter vivere in prima persona ed in primissima linea questo finale di stagione.

