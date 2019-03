Effetto Ronaldo, la Juventus batte anche la passione di Napoli

di Francesco De Luca

Ma cosa è questo grande freddo che è calato tra Napoli e il Napoli? E, se la città continua ad amare la squadra, perché la segue in maniera quasi distratta? Mai il club azzurro, da quando è tornato in serie A nel 2007, aveva avuto un seguito così basso di spettatori al San Paolo. Sulla base dei dati delle prime 15 partite di campionato la media è di 31.123 a gara: in questa classifica la squadra è dietro alla Juve, alle milanesi, alle romane e appena un po' più su della Fiorentina. Non è più incoraggiante il report sulle presenze nelle cinque partite di Champions ed Europa League: media spettatori 37.434. La maggiore affluenza si è registrata in questa stagione in occasione di Napoli-Psg (55.489, per il fascino della sfida contro Neymar) e Napoli-Bologna (46.585, per i prezzi contenuti in occasione dell'ultima partita dell'anno solare 2018). A leggere le statistiche pubblicate sul sito Calcio.com, si nota che la media spettatori per le 13 partite del Napoli in trasferta è 29.649 (solo la Juventus ha fatto meglio) - tra tifosi locali e ospiti - e questo considerando i divieti applicati in occasione di alcune trasferte per i residenti in Campania. È un dato che non sorprende perché anche in passato, negli anni del saliscendi dalla A alla B all'insegna dell'assoluta precarietà finanziaria, la squadra era seguitissima negli stadi del nord, vecchi e giovani tifosi si emozionavano per giocatori e dirigenti che a Fuorigrotta erano duramente contestati.



