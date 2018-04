di Anna Trieste

Juventus-Napoli si terrà ufficialmente stasera ma sui social network, dopo che Fabbri e Calvarese, rispettivamente arbitri di Crotone-Juve e Napoli-Udinese, hanno fischiato mercoledì sera la fine dei due match infrasettimanali, la partita sui social media non solo già è iniziata ed è vivissima ma addirittura è entrata proprio nel pieno e nell'attesa che gli uomini di Sarri e Allegri si sfidino stasera a viso aperto alla prova decisiva del campo, le due tifoserie già si affrontano da giorni a colpi di tweet e post e fotomontaggi dal contenuto più o meno goliardico.



A sfruculiare la mazzarella di San Giuseppe inizia (e quando mai no) la Juventus il cui account ufficiale su Twitter pubblica un video dove ci ricorda, ove mai ce ne fossimo dimenticati, che all'andata la gara del San Paolo è finita uno a zero per loro con decisiva rete del fedifrago Gonzalo Higuain. Ma il Napoli risponde a tono e in linea con il trend azzurro delle ultime settimane - svantaggio e poi rimonta impossibile - il profilo della squadra azzurra prima pareggia postando il video dei migliori gol di Hamsik contro la Juve e poi raddoppia, affondando il colpo decisivo, riproponendo nell'etere la tripletta di Cavani di testa coi bianconeri di sette anni fa. La partita finisce uno a due per gli azzurri e almeno qua i tre punti ce li siamo portati a casa. Non sono da meno, però, i tifosi e le pagine social dei narratori sportivi. Qui, a tenere banco, sono da un lato i commenti e gli sfottò sulla scelta dell'arbitro designato per la partita, Rocchi, dall'altro i consigli tecnico-tattici sull'allenamento preciso da effettuare per affrontare al meglio il match. Per quanto riguarda gli arbitri, sono tantissimi i napoletani che condividono e rilanciano in rete la foto del Papa che, con il pugno chiuso e stretto in segno di rabbia e disappunto, esprime amarezza e preoccupazione per la scelta del fischietto talismano bianconero: con lui in campo la Juve non ha mai perso col Napoli allo Stadium. E infatti la didascalia della foto parla chiaro: un «Chitebbiv!» tutto azzurro a caratteri cubitali. Quanto ai suggerimenti al Napoli per affrontare al meglio la gara decisiva per lo scudetto, più o meno tutti, napoletani e non, concordano su un punto. Milik o Mertens, Hamsik o Zielinski la parola d'ordine è una sola: rovesciata. E dunque qualcuno, come l'account di Calciatori Brutti, provvede pure a approntare per gli azzurri un memorandum a forma di collage fotografico con le rovesciate epiche di Maggio, Insigne, Mertens e Callejon. E sempre a proposito di rovesciare il rovesciabile, i coreografici gol di Simy e Ronaldo offrono pure ai napoletani un assist formidabile per sfottere bonariamente Allegri e i suoi. Così il disegnatore Danilo Pergamo raffigura un credibilissimo Massimiliano Allegri davanti al meteo che predice «rovesci» e sbotta in preda ad una crisi isterica. Qualcun altro passa dalle parole ai fatti e, al posto delle classiche nuvolette che annunciano pioggia, piazza in loop la rovesciata di Simy del Crotone.



