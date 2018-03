Koulibaly: «Fuori dallo spogliatoio chi non crede nello scudetto»

di Pino Taormina

Nessuno pensa che sia finita qui. Nessuno pensa che questa sia la resa. No, la Juve si è portata in avanti ma la corsa è ancora lunga. Reina è quello che per primo parla alla squadra. Poche parole, urlate. Ci sono tutti ad ascoltare: «Non voglio vedere facce tristi, la corsa per lo scudetto è ancora lunga». Il ventre di San Siro ribolle di rabbia: nello spogliatoio azzurro le facce dei calciatori sono rivolte verso il basso. Capo chino, l’amarezza è grande: il ds Giuntoli è assieme a tutti, scuote a uno a uno i calciatori che scendono la rampa che dal prato li riporta alle docce. I tifosi continuano a cantare a squarciagola. «Loro ci credono, crediamo sempre pure noi». Non c’è De Laurentiis, non c’è neanche stavolta. Ha deciso di non seguire la squadra neppure in questa notte che ha tanto il sapore del crocevia della stagione. Non avrebbe parlato ai giocatori, né prima né dopo. In nessun caso. Non fa parte del suo modo di vivere il ruolo di presidente. Ma stare qui, con la squadra, avrebbe potuto forse avere un significato differente.



«Chi non ci crede non starà nel nostro spogliatoio perché la strada è lunga. Siamo lontani dalla fine della stagione dobbiamo andare avanti senza paura, pensando solo a quello che dobbiamo fare», ha aggiunto Koulibaly a fine partita.

