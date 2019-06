Koulibaly vince e spaventa il Napoli: «Futuro? Vedremo quando tornerò»

È cominciata ufficialmente anche la Coppa d'Africa per i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, dopo il pareggio della Guinea di Amadou Diawara, era il turno di Kalidou Koulibaly ed Adam Ounas. sorrisi per il Senegal di Kalidou che batte 2-0 la Tanzania con le reti dell'interista Keita Balde e di Diatta. «Il nostro viaggio inizia nel modo migliore, con una vittoria. Forza leoni» il messaggio del difensore azzurro.



Che poi ha parlato in mixed: «Sono concentrato al massimo sul Sénégal, non parlo del mio futuro ora. Voglio fare qualcosa di importante per la mia nazionale. Non so se resterò al Napoli, ma credo di sì. Lo capiremo comunque al termine della Coppa, quando tornerò», ha aggiunto il difensore.



Con questo risultato il Senegal vola subito in testa alla classifica del Girone C, primato da condividere però anche con l'Algeria dell'altro napoletano Ounas. L'attaccante azzurro resta in panchina per tutto il match, ma i compagni battono 2-0 il Kenya con i gol di Bounedjah e Mahrez.



