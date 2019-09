L'ex campione Stoichkov sicuro: «Ancelotti no limits, Napoli perfetto»

di Bruno Majorano

Nella sua vita calcistica, Hristo Stoichkov ha fatto prima il trequartista e poi l'attaccante. Una sorta di garanzia quando la palla passa nella metà campo avversaria. Lo sapevano bene i tifosi del Barcellona dove ha incantato per buona parte degli anni '90 e dove ha vinto la Champions nel 1992 battendo in finale la Sampdoria di Mancini e Vialli. Lo sanno anche i tifosi italiani, che lo hanno visto per un solo anno (1995-1996) con la maglia del Parma. Oggi vive a Miami e commenta le partite più importanti del calcio mondiale per un'emittente messicana la Univision Tudn, cosa che ha fatto dal vivo martedì sera al San Paolo in occasione di Napoli-Liverpool.



Klopp ha detto che il Napoli può vincere la Champions: lei cosa ne pensa?

«Il Napoli mi piace molto. E mi piace tutto, al di là dei singoli. Li avevo visti già in estate a Miami durante l'amichevole contro il Barcellona e mi avevano fatto una grande impressione. Gli azzurri sono una squadra equilibrata, giovane e con esperienza. Ancelotti può stare tranquillo perché con questa squadra può vincere il campionato e fare anche bene in Europa».





