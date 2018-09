La delusione di Zielinski: «Ci dispiace per il pareggio»

Protagonista del match contro la Stella Rossa anche Piotr Zielinski. Il polacco, tra i migliori in campo nel primo tempo, non è riuscito ad incidere nel match. «Siamo delusi perché siamo venuti qua per vincere e ottenere tre punti importanti. Abbiamo creato tanto, ma mancava cattiveria sotto porta. Ci dispiace per questo pareggio», le prime parole del centrocampista.



«Nel nuovo modulo mi trovo bene, ci sono tanti calciatori a cui piace giocare tra le linee e così ci sono sempre soluzioni», ha detto a Sky Sport. «Si vede che sappiamo giocare bene tutti. Ci dispiace perché abbiamo creato abbastanza, ma alla fine non siamo riusciti a vincerla. In partita ci sono tante situazioni in cui tiro in porta e anche stasera l'ho fatto, soprattutto nel primo tempo potevo tirare invece di passare in un paio di situazioni. Mi prenderò più responsabilità, dispiace non esser riuscito a fare gol o un assist stasera».

