Napoli, primo esame di maturità: a Lecce con sette novità in campo

di Roberto Ventre

A Lecce la verifica del Napoli post Champions: gli azzurri dopo il trionfo sul Liverpool sono attesi all'esame campionato in casa di una neo promossa reduce dal successo in trasferta contro il Torino. La scossa arriva da De Laurentiis. «Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica», le parole del presidente su Twitter.



