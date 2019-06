Anche il Liverpool vuole Koulibaly: primo sondaggio con il Napoli

di Marco Giordano

Kalidou Koulibaly sta preparando la Coppa d'Africa che, per il suo Senegal, inizierà domenica alle 19 in una gara, sulla carta, agevole contro la Tanzania. Nel ritiro della nazionale, però, quattro chiacchiere con Sadio Mané, fresco campione d'Europa, Kalidou le ha scambiate: e anche da quelle parti sarà arrivata voce della ricerca del Liverpool di un difensore centrale da affiancare a Virgil Van Dijk, per creare una coppie centrali più solide d'Europa. Tra i profili vagliati dai Reds, oltre a De Ligt (compagno di nazionale di Van Dijk), c'è proprio Koulibaly. Un interesse che, al momento, non si è palesato in un'offerta ufficiale: chiaro che le possibilità dei rossi del Merseyside sono importanti e una richiesta di informazioni con Fali Ramandani è stata effettuata. Il potente agente del centrale azzurro ha spiegato che non si tratta di un'operazione impossibile, perché il calciatore non è incedibile: ma, certamente molto complessa. Ramadani, dopo aver dialogato anche con il Napoli, ha la consapevolezza che una cessione di Koulibaly è solo sopra i 110/120 milioni: e tutti cash, salvo contropartite estremamente gradite. Il Liverpool ha messo nel cassetto l'informazione, con la certezza che l'assalto a certe cifre è quasi inimmaginabile, ma una trattativa con il Napoli potrebbe esser presto all'ordine del giorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO