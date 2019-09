Llorente prende di mira i Reds: «La finale persa brucia ancora»

di Roberto Ventre

Inviato



CASTEL VOLTURNO

Llorente prende la mira, l'anno scorso con il Tottenham perse la finale di Champions con il Liverpool. "C'è voglia di rivincita, di vendetta, queso sì: sarà una partuta difficilissima, con il Liverpool guai a perdere palla prché poi non ti lasciano scampo". Llorente può essere l'uom Champions del Napoli. "Io cerco di migliorare e di aiutare la squadra". L'obiettivo è far felici i tifosi azzurri. "L'entusiasmo qui è straordinario e l'ho riscontrato subito, appena arrovato. Per questo spero di segnare presto il primo gol per fare felici i napoletani".L'anno scorso sfiorò l'impresa con il Tottenham che non partia tra le favorite ed arrivò addirittura in finale. "Si può ripetere? Perché no. Ma bisogna pensare partita dopo partita". E la prima è gà un esame durissimo, contro il Liverpool campione di Europa.



