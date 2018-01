Machach, parla l'intermediario «A breve vedrò Giuntoli»

Graziano Battistini, intermediario nella trattativa che potrebbe portare Zinedine Machach al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «In questo momento è in una situazione tutta da decifrare. Ho letto che è già fatto, qualcuno mi ha chiesto se fosse già a Napoli ma non è così. E' tutto da vedere. Toglierei un po' di pressione. Può diventare una mezzala importante. E' un giovane che ha avuto problemi al Tolosa e ora sta cercando sistemazione per continuare il suo percorso di crescita. Arriverebbe a parametro zero, il Tolosa l'ha allontanato in maniera troppo affrettata per un problema con l'allenatore della seconda squadra. La prossima settimana sarà abbastanza intensa, si parlerà di tante cose. Vedrò Giuntoli e parlerò con lui di tante cose. A gennaio il ragazzo vuole trovare una casa, sicuramente farà le visite mediche da qualche parte, non so se a Napoli o altrove. Io e il procuratore siamo concentrati per trovargli una sistemazione, poi è troppo presto per capire cosa farà».

