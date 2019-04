Maradona, dal Messico il messaggio agli azzurri: «Forza Napoli Sempre»

Un messaggio improvviso ma sempre ben accetto da parte dei tifosi azzurro. «Forza Napoli sempre». Il mittente non è uno qualsiasi ma direttamente Diego Armando Maradona, uno di quelli che la maglia della squadra azzurra l’ha onorata e non poco, vincendo tutto quanto si potesse vincere negli anni di permanenza azzurra.



L’ex Pibe de oro, oggi in Messico a fare da allenatore dei Dorados de Sinaloa, ha pubblicato in queste ore sul suo account Instagram una foto di quando vestiva la maglia del Napoli con l’eloquente messaggio. Forse uno sprone alla squadra in vista della gara di ritorno contro l’Arsenal in Europa League, di certo una manifestazione d’amore molto apprezzata dai napoletani che hanno subissato ancora d’amore in rete l’argentino.







© RIPRODUZIONE RISERVATA