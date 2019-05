Meret e Luperto con l'Under 21: «Dopo il Napoli vogliamo l'Europeo»

A poco più di venti giorni dall'esordio nell'Europeo Under 21, il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 26 azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma. I giocatori impegnati nei play off del campionato di serie B si aggregheranno al gruppo al termine delle gare. Tra i convocati mancano i big' come Zaniolo e Barella che dovrebbero essere chiamati dalla Nazionale A (lunedì prossimo le convocazioni) in vista delle qualificazioni a Euro 2020 e che si raduneranno al gruppo degli azzurrini il 12 giugno. La squadra si radunerà da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno presso il Centro Sportivo della Lazio a Formello per svolgere la prima fase di preparazione.



