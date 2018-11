Napoli ok con Mezzoni e Palmieri: 2-1 e vittoria contro il Chievo

Un gol per tempo e una vittoria meritata. Mezzoni e Palmieri regalano tre punti al Napoli Primavera che trova a Verona, contro il Chievo, la strada giusta per rialzarsi dopo la gara europea della settimana. La brutta sconfitta contro il Paris Saint Germain è un passo che può anche starci nel processo di crescita di una squadra che ha saputo subito riproporsi in campionato e rilanciarsi, perché ora il Napoli è al passo delle primissime con 16 punti in classifica.



Alla mezz’ora azzurrino subito avanti con Mezzoni dopo che al Chievo era stato annullato un gol per fuorigioco. Al 37’ però era stato Vignato a riportare i clivensi in parità sfruttando un errore in disimpegno della squadra di Baronio. Squadra che prende di nuovo le misure dopo l’intervallo trovando il nuovo vantaggio con Palmieri. Una rivincita personale per l’attaccante napoletano, servito splendidamente da Gaetano e tornato al gol dopo il pomeriggio difficile col Psg, un gol che regala un sorriso a Baronio e ai suoi.

