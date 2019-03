Milik, è febbre polacca: paura dopo il caso Fabián

di Roberto Ventre

«Arek ha avuto la febbre. E anche per questo, forse, non si sentiva molto bene», la dichiarazione di giovedì sera del ct polacco Brzaczek su Milik che ha sostituito alla fine del primo tempo del match di qualificazioni europee vinto 1-0 contro l'Austria. Nessun allarme sul tipo di virus influenzale: il Napoli ha avuto rassicurazioni sulle condizioni dell'attaccante polacco che dopo la partita giocata a Vienna è rimasto regolarmente in ritiro con la sua nazionale e si prepara per il prossimo match in programma domani sera contro la Lettonia.



Situazione diversa rispetto a quella di Fabian Ruiz che invece per la febbre alta e i problemi respiratori è stato costretto a inizio settimana a lasciare il ritiro della nazionale spagnola e a curarsi all'ospedale di Madrid, da cui è stato dimesso giovedì sera. Fabian Ruiz resterà nel week end a casa sua a Los Palacios, in Andalusia, a una trentina di chilometri da Siviglia. Lo spagnolo ieri è stato contattato da dirigenti, staff medico e compagni del Napoli, la febbre è passata e le sue condizioni sono in miglioramento. Il centrocampista spagnolo sta smaltendo i postumi influenzali e martedì sarà regolarmente a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di campionato contro la Roma. Si tratta di un momento in cui più di un azzurro è stato colto dall'influenza, una situazione che non preoccupa il club che la considera di routine per un gruppo che sta insieme tante ore.





