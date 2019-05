Napoli, Milik e Zielinski chiamati dalla Polonia, 9 azzurri in nazionale

Quelle di Arkadiusz Milik e di Piotr Zielinski sono le ultime due convocazioni ufficiali per calciatori del Napoli. I due azzurri sono stati confermati dalla Polonia per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Macedonia-Polonia (7 giugno) e Polonia-Israele (10 giugno). In mattinata erano anche arrivate le chiamate per Elseid Hysaj con l'Albania per la doppia sfida delle qualificazioni agli Europei Islanda-Albania (8 giugno) e Albania-Moldova (11 giugno), così come per Mario Rui che con il Portogallo affronterà in League Cup la Svizzera in semifinale mercoledì 5 giugno allo Stadio Dragao di Oporto.



In totale, con le quattro convocazioni giunte oggi, sono già nove gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Alla lista, infatti, ci sono da aggiungere Dries Mertens, di scena nella doppia sfida per le qualificazioni europee: Belgio-Kazakhstan (8 giugno) e Belgio-Scozia (11 giugno), così come Fabián Ruiz impegnato nella doppia sfida per le qualificazioni a Euro 2020: Isole Faroe-Spagna (7 giugno a Torshavn) e Spagna-Svezia (10 giugno a Madrid).



Allan aveva fatto da apripista con la convocazione in Copa America da parte del prestigioso Brasile, che si giocherà in casa il torneo dal 14 giugno al 7 luglio. Torneo internazionale che per i due algerini Ghoulam e Ounas, impegnati nel periodo di preparazione dell'Algeria in vista della fase finale della competizione che si svolgerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA