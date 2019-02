Hamsik, messaggio d'amore: «Grazie Napoli, ci vediamo presto»

di Roberto Ventre

Hamsik saluta il napoli sul suo profilo social. «Per prima cosa devo scusarmi con i tifosi azzurri. Speravo di salutarvi con un giro di campo. Mi avete sempre sostenuto», scrive il capitano e aggiunge. «Napoli ce l'ho tatuata sulla pelle così come la prima vittoria in Coppa Italia a 25 anni». Poi parla dei record: «Impossibile dimenticare il momento in cui ho battuto il record di presenze di Bruscolotti o quando ho superato il record di gol in maglia azzurra del dio del calcio Maradona».



Il ringraziamento a De Laurentiis: «Ringrazio il presidente che mi dato la possibilità di rimanere a Napoli 12 anni e che ha accettato la mia volontà di provare una nuova esperienza». Il saluto ai compagni. «In bocca al lupo ai miei compagni, spero riuscirete a vincere l'Europa League». Infine, l'appuntamento ai tifosi: «Appena sarà possibile, spero mi dedicherete un giro di campo».

