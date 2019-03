Napoli, c’è Aké se parte Koulibaly: ​l'olandese costa 30 milioni di euro

Un nome nuovo sulla lista di Cristiano Giuntoli, è quello di Nathan Benjamin Aké, difensore olandese di proprietà del Chelsea che, secondo il Daily Mirror, sarebbe l'alternativa azzurra in caso di partenza di Kalidou Koulibaly la prossima estate. Di proprietà del Bournemouth dal 2017, Aké si è formato al Chelsea e i Blues ancora ne conservano un diritto di recompra da utilizzare eventualmente anche la prossima estate.



Secondo i media inglesi, Giuntoli avrebbe guardato con molto interesse all'olandese negli ultimi mesi, forse proprio per trovare l'erede ideale a Koulibaly. Aké è ormai una certezza per il Bournemout in Premier, ha già giocato 31 partite collezionando anche 3 gol in campionato e su di lui ci sono anche le attenzioni del Tottenham . Il prezzo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA