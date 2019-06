Napoli, Allan apre le porte a James «E ora dobbiamo battere Sarri»

Protagonista questa notte in Brasile, Allan ha fatto ufficialmente il suo esordio con i verdeoro in Coppa America. «Giocare con l’Argentina ora sarebbe bello, ma siamo pronti per giocare con chiunque perché in queste competizioni non puoi sceglierti l’avversario», ha detto al fischio finale. «Dobbiamo prima pensare a noi, poi all’avversario. Quello mostrato in campo è il nostro livello, siamo entrati bene e siamo felici della vittoria».



Impossibile non parlare anche di mercato. «James Rodriguez è un giocatore di qualità mondiale, se arriverà sarà il benvenuto» ha detto il centrocampista azzurro che contenderà la competizione anche al colombiano. «Sarri alla Juve? È una sua scelta, dobbiamo rispettarla e pensare a noi soltanto. Ora sarà un avversario, dovremo provare a batterlo in campo».

