Napoli, Allan lancia la sfida a CR7: «Lo scudetto è un nostro obiettivo»

«Abbiamo avuto un buon cammino precampionato, abbiamo lavorato duro e stiamo provando a mettere in pratica ciò che ci chiede il nuovo allenatore». Queste le parole di Allan, il centrocampista brasiliano protagonista della prima uscita ufficiale dell’anno. «Non possiamo già pensare allo scudetto, però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi».



Ai microfoni de portale Lance.com, il centrocampista brasiliano fa il punto sul campionato italiano. «Milan ed Inter sono due società storiche, torneranno prepotentemente per la Champions. Poi c’è Cristiano Ronaldo, il suo arrivo dà nuova linfa al campionato, è un fattore importante», ha continuato. «Napoli ha una storia molto buona con i brasiliani, penso a Careca e Alemao che hanno vinto titoli con la maglia del club e ne hanno fatto la storia: vorrei seguire le loro orme. Jorginho era un calciatore molto importante per noi ma è andato via, con gli altri ragazzi che abbiamo in rosa sopperiremo nel modo migliore al suo addio. Abbiamo calciatori molto buoni che ci aiuteranno a fare un grande campionato».E sul futuro non ha dubbi. «Giocherò la mia quarta stagione al Napoli e i calciatori che hanno maggiore esperienza aiutano chi arriva al club affinché possano migliorarsi e sentirsi parte della squadra. L’ultima stagione è stata molto positiva per me. Abbiamo sempre provato a migliorare e lo faremo anche quest’anno. Proverò a diventare un calciatore ancora più continuo, a migliorare i miei numeri, per aiutare il Napoli a lottare ai vertici del campionato», ha concluso.

