Ancelotti, le gesta del grande Milan per caricare gli azzurri allo start

di Pino Taormina

Per Milik c'è ancora da attendere: ieri il polacco ha svolto ancora lavoro aerobico, senza palla, si è limitato al «basico» in attesa, oggi, di capire se - questa volta o sì o no - con la Fiorentina, nel giorno della prima di questo campionato, ci sarà. La fumata dovrebbe essere nera e Carlo Ancelotti si prepara a un piano B. Che potrebbe tirare in ballo il solito Mertens, con Insigne, Fabian e Callejon a sostegno della punta belga che verrebbe impiegata in una maniera a lui particolarmente cara. Insomma, l'usato sicuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO