di Bruno Majorano

Sognare si può. Anzi, sognare si deve. Perché quando sulla panchina del Napoli si siede un gigante della storia del calcio come Carlo Ancelotti, il minimo sindacale è pensare che possa essere la svolta. In campionato, certo, ma non solo. E questa svolta sarà decisiva anche in chiave mercato. Sarà un po' come tornare indietro nel tempo, a quell'estate del 2013, quando sulla panchina del Napoli si accomodò Rafa Benitez.



L'arrivo di Ancelotti vuol dire anche rivoluzione per quel che riguarda i piani di mercato degli azzurri. Perché è impensabile che un allenatore della caratura dell'italiano, non voglia dire la sua in maniera decisa sugli acquisti estivi. Ecco perché da ieri iniziano già a incorrersi una serie di nomi che fino a due giorni fa sembravano poter entrare solo nella lista di fantamercato. Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un po' di chiarezza con un nome per reparto.



Partiamo dall'attacco. Prima ancora dell'arrivo di Carlo Ancelotti, è iniziata a circolare la voce di un sondaggio esplorativo del Napoli per Karim Benzema. Il bomber del Real Madrid - che sabato sarà impegnato nella finale di Champions a Kiev contro il Liverpool - rappresenterebbe la prima scelta per l'attacco. Si tratta di un giocatore che Ancelotti conosce bene perché punto fisso del suo tridente ai tempi del Real quando insieme sollevarono la Decima Champions. La trattativa non è ancora partita, ma la base di partenza non sarà inferiore ai 50 milioni di euro, anche perché il contratto dell'attaccante sarebbe vincolato da una clausola da 1 miliardo di euro.



