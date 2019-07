Napoli, arriva Insigne a Dimaro: «Lo amiamo, ma ora diventi leader»

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Insigne arriva oggi in ritiro e comincia la sua ottava stagione in maglia azzurra con tante aspettative da parte di tecnico, società e tifosi. Dopo l'affondo di Ancelotti nei suoi confronti in conferenza stampa: («Mi aspetto da lui atteggiamenti e comportamenti da capitano»), ieri è arrivata la bacchettata del presidente De Laurentiis. «È un uomo, credo lo abbia capito: non può più comportarsi in modo infantile. Capisco che in passato preferisse giocare in un certo modo e che non gli andassero bene certe cose. Ora deve mettersi a disposizione di un allenatore che ha dalla sua una grande esperienza e una grande onestà intellettuale», ha detto il presidente in un'intervista a Sky ma dopo il bastone ha usato la carota per il capitano azzurro. «Napoli è casa sua: siamo felici di accoglierlo e a spronarlo per dare il massimo. Ha avuto stagioni felici, altre volte è stato scontento e ha reso di meno. Spero che sia l'annata della sua totale e straordinaria riconferma. Vorrei rivedere l'Insigne che ho visto in Nazionale».

Insigne fa parte del progetto Napoli, resta in maglia azzurra, anche se il suo futuro non è ancora deciso al 100% perché se arrivasse qualche offerta adeguata alla sua valutazione (80 milioni) potrebbe aprirsi un discorso legato alla sua cessione. Ipotesi che i tifosi qui in Trentino allontanano, anche se qualcuno preferirebbe scambiarlo con qualche attaccante ancora più forte. Tanti vogliono ancora vederlo in maglia azzurra, aspettandosi però anche un passo avanti come leader della squadra.





