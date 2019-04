Napoli-Arsenal, Ancelotti e Callejon: «Coraggio, intelligenza e cuore»

Sale di ora in ora la febbre dell'Arsenal a Napoli, tra il sogno dell'impresa e la paura del fallimento. Il sogno è quello che spinge i ritardatari a comprare il biglietto per il San Paolo che non sarà pieno ma si avvia a superare i 40.000 spettatori dopo un avvio di prevendita molto lento. Il Napoli ce la metterà tutta e schiera Carlo Ancelotti e José Callejon nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.



«Servono coraggio, intelligenza e cuore per la qualificazione», esordisce l'allenatore azzurro. E spiega: «Il coraggio è mancato nella prima parte a Londra, domani sera metteremo tutto il cuore che abbiamo con un atteggiamento mentale positivo. Saremo aiutati sicuramente da un ambiente caldo e straordinario».



Sulla stessa linea Callejon, che ammette: «Sarà difficile, come abbiamo visto all’andata loro sono forti. Ma vedo uno spogliatoio fiducioso e con fame, vogliamo dare tutto domani. Dobbiamo farlo per noi, per i tifosi, per la città. Lo meritiamo, speriamo di fare la partita perfetta».



Nessuna conferma sulla formazione e le indiscrezioni della vigilia: «Giocare con tre attaccanti è una possibilità - taglia corto Ancelotti - La gara dell’Ajax ci insegna che le partite europee sono imprevedibili sempre. Anche le squadre che sulla carta sono favorite possono sbagliare qualcosa e uscire fuori. La Juve non si è fatta trovare pronta nel momento cruciale ed è stata eliminata, ma niente di nuovo: è la Champions».In campo senza calcoli, dunque: «La partita vogliamo farla durare 90 minuti e se possibile anche di più. Vogliamo farci trovare pronti, non dobbiamo pensare a far gol subito o meno, ma dobbiamo giocare con intelligenza fino all’ultimo minuto. Sapevamo già delle difficoltà del turno, è una grande opportunità che abbiamo perché siamo l’unica squadra italiana in Europa e speriamo di esserlo anche venerdì. Domani faremo una grandissima prestazione, credo che ce la possiamo fare».Serve tutt'altro approccio rispetto a sette giorni fa: «A Londra ci ha condizionato un fattore tattico e ambientale, la loro pressione ci ha impaurito e non abbiamo fatto quel che avevamo preparato. Domani però sarà diverso, avremo un appoggio da fuori sicuramente importante. Il binomio coi tifosi sarà fondamentale, se giochiamo bene il San Paolo ci aiuterà. Dovremo fare una grande prestazione, con il maggiore equilibrio possibile e con intensità. Sappiamo che possono farci male in contropiede. «La personalità verrà fuori con gioco. Se le cose funzionano aumenta anche la personalità».

