Napoli-Arsenal, Albiol non ce la fa: e dalla lista manca anche Ounas

Senza Albiol e Ounas, ma con la voglia di vivere una grande notte. Il Napoli si prepara alla sfida contro l'Arsenal, Ancelotti dovrà fare a meno del centrale spagnolo rientrato solo lunedi e dell'esterno algerino, come annunciato. Un fastidio fisico avvertito in settimana che gli impedirà di essere del match, ma con una squadra che sembra poter contare su tutti gli altri tesserati. Morale alto a Castel volturno nell'allenamento di rifinitura, il gruppo si è allenato col sorriso nell'ultima seduta prima del giorno più atteso. Non sarà al completo, ma un San Paolo pieno domani sera spingerà gli azzurri verso quella che potrebbe essere la vera e propria impresa della stagione napoletana.



Meret, Ospina, KarnezisChiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, HysajAllan, Verdi, Zielinski, Fabián RuizCallejon, Mertens, Insigne, Milik, Younes

