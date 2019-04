Napoli-Arsenal senza sold out: ​«Massima sicurezza per gli inglesi»

di Dario Sarnataro

Il San Paolo sarà tutt'altro che sold out. A tre giorni dalla sfida che vale una stagione sono stati venduti circa 36mila biglietti. Prevedere il tutto esaurito, ovvero circa 60mila spettatori, è utopia. Ieri, tuttavia, c'è stata un'impennata nella prevendita, segno che con l'avvicinarsi dell'evento la febbre da tifo aumenta. Superata già la quota dell'ultima gara di Europa League con il Salisburgo (32.579 spettatori), l'obiettivo raggiungibile è superare le 41.015 unità della semifinale di Europa League con il Dnipro del 2015. Lontani i due record, per l'EL, stabiliti negli ottavi con il Porto nel 2014 (54.145) e nei gironi nel 2010 nel match col Liverpool (52.910).



Robusto il dispositivo di sicurezza, che si inserisce in schemi già collaudati in altre gare internazionali, anche se finora sono stati venduti circa 1000 dei 2840 tagliandi del settore ospiti. Un altro tavolo tecnico ci sarà domani, ma tutto è già definito. «Abbiamo predisposto informa il Questore Antonio De Iesu un punto di concentramento presso la stazione Marittima. Invitiamo i tifosi inglesi, provenienti da aeroporti, stazioni o con altri mezzi, a recarsi in questo check point dove abbiamo previsto diversi pullman, dell'Anm e della Ctp, che li condurranno, scortati e in totale sicurezza, sino allo stadio». Non ci sono timori di incidenti, anche se qualche disordine di lieve entità, nel precedente del 2013 (per la Champions), induce alla prudenza e per questo centinaia di agenti saranno utilizzati anche per governare i flussi di persone che si recheranno al San Paolo.



Tra i tifosi dei Funners ce ne saranno alcuni speciali, ovvero quelli appartenenti al più importante fan club degli inglesi, gli «Italian Gooners», di cui fanno parte anche alcuni supporter napoletani. Nati nel 2008, si contraddistinguono anche perché spesso raccolgono fondi per beneficenza e per adozioni a distanza. «Siamo circa 200 dice il segretario Jack Perani, bergamasco - provenienti da tutte le parti d'Italia. Al San Paolo saremo in venti». Tra essi anche Francesco, di Angri, tifoso prima del Napoli e poi dell'Arsenal, e il partenopeo Nico, sostenitore invece dei britannici. Saranno loro a radunare i fan italiani: pizza, passeggiata per Napoli e poi ingresso al San Paolo. La squadra di Emery è attesa domani in città: alloggerà in uno dei più importanti alberghi del lungomare.

