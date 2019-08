Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno prevalso i blaugrana 2-1, in un match che ha lasciato non pochi rimpianti a Carlo Ancelotti per le tante occasioni sciupate sotto porta. La speranza è che stanotte la musica cambi.

