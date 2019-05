Insigne, i fantasmi della crisi e il rigore rabbioso all'ultimo respiro

di Marco Ciriello

In settimana era andato a palleggiare nei vicoli con i ragazzini, per riprendersi lo spirito della pallastrada, in una risalita sentimentale, non gradoni che pure ha fatto con Zeman ma scalini d'affetto. Poi Carlo Ancelotti l'ha messo tra i titolari, da qualche parte nel mondo Mino Raiola ha ricevuto un messaggio che se non era d'amore ci andava vicino. Dopo un summit, è ricominciata l'operazione Insigne, riaccreditarsi come speranza, rimettersi al centro del progetto, o tendere verso quell'idea. E allora il capitano del Napoli era andato alla ricerca di un vantaggio strategico, prima del campo, prima della partita, raccogliendo i cocci di brutte prestazioni, brutti musi, e facce da dimenticare.



