Napoli, ecco il piano per il mercato: sulla lista di ADL Piatek e Barella

di Pino Taormina

Inviato a Solopaca



Largo ai giovani. In ogni caso, li vuole giovani. Come sempre l'idea di De Laurentiis è quello di fare in fretta, per evitare aste o corse all'ultimo secondo. Per prima cosa sul tavolo c'è il rinnovo del ds Giuntoli, scadenza a giugno del prossimo anno. Non è un calciatore, quindi non c'è timore che si possa infortunare e quindi non pare esserci particolare frenesia a trovare un'intesa subito. La prossima estate potrebbe esserci un bel valzer di dirigenti ma Giuntoli e De Laurentiis sono destinati a continuare a stare assieme. Tranne colpi di scena.



Un classico di ogni sessione è la trattativa con Preziosi. L'ultimo (unico) colpo vero e proprio è stato il passaggio di Pavoletti. Poi tante chiacchiere e intese sempre sfiorate e saltate. Ora sul tavolo c'è il più grande affare della storia del Genoa, ovvero Piatek. Senza voler fare i conti in tasca al re avellinese dei giocattoli, ma qui balla una plusvalenza di almeno 35 milioni di euro. In meno di 3 mesi, in pratica, il polacco è passato da 4 milioni a 40 milioni. E lo spread è destinato a crescere. Per la gioia di Preziosi. Il Napoli la sua offerta l'ha fatta. L'attaccante vorrebbe trovare una nuova sistemazione subito (guadagna 450mila euro) ma difficilmente il Genoa lo darà via a gennaio. C'è già l'asta attorno al suo nome. In Italia e in Europa. D'altronde il calcio è così: le sue gemme non hanno lasciato indifferenti e hanno conquistato la stima dei vertici di via XXIV Maggio, la sede della Filmauro, giornata dopo giornata. È un obiettivo privilegiato per l'eventuale rinnovamento in attacco. La trattativa non è più in silenzio, quindi difficile che vada in porto. Il Napoli non pare essere in pole e in ogni caso non si strapperà i capelli.



