Napoli, casting per l'attacco: Lozano prima scelta, piace Mariano

di Roberto Ventre

«Una punta che sappia attaccare la profondità e giocare senza palla». Ancelotti ha tracciato l'identikit del nuovo attaccante che il Napoli cerca sul mercato: una pedina da aggiungere a Milik, Mertens e Insigne sui quali il tecnico azzurro ha già anticipato di puntare per la prossima stagione (poi ci sarà da ragionare anche su Inglese che torna per fine prestito dal Parma). Tra attaccanti già monitorati e seguiti da tempo dal ds Giuntoli, vecchi obiettivi e nuove ipotesi percorribili, il ventaglio di nomi è ampio con il mercato che a breve entrerà nel vivo.



L'unica conferma di un interessamento Ancelotti l'ha data su Lozano, attaccante messicano del Psv che il club azzurro ha seguito con attenzione già a gennaio scorso: il tecnico se ne innamorò durante i Mondiali in Russia quando fu uno tra i protagonisti del Messico e segnò il gol vincente nel match inaugurale con la Germania. La richiesta è di 40 milioni, De Laurentiis è già da tempo al lavoro e ha approfondito il tema nell'incontro con Raiola, manager di Lozano, per il futuro di Insigne. Si ragiona sulla base di un contratto di 5 anni a cifre che possano rientrare nei parametri del Napoli ma c'è da vincere la concorrenza di diversi club, in primo luogo del Manchester United.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO