Champions a Bari, l'ira dei tifosi: «ADL, basta! Il Napoli è di Napoli»

di Delia Paciello

De Laurentiis sa come tener desta l’attenzione non solo nei film, ma anche nella vita di tutti i giorni, tanto che la nuova bomba lanciata sui tifosi è diventata un vero e proprio caso. «Voglio giocare le partite di Champions League a Bari», ha tuonato il presidente del Napoli. Un colpo di scena inaspettato sulla questione stadio che va avanti da un po’ troppo tempo. E ora, per bypassare le incomprensioni col Comune e con De Magistris, vorrebbe portare lo spettacolo europeo nella città della nuova squadra che ha acquistato. Preoccupati i napoletani, che non sono affatto d’accordo sulla sua idea: «Il Napoli è di Napoli, non può portarcelo via», rispondono a gran voce.



Qualcuno ha colto la sua vena provocatoria: «Non è una cosa realizzabile, voleva solo punzecchiare il sindaco». Eppure anche su questo il produttore cinematografico è maestro. Il cuore azzurro però sembra più forte di tutto, e nonostante il disaccordo alla fine in tanti si sposterebbero anche in Puglia pur di seguire i loro campioni: «Nonostante tutto anche lì alla fine lo stadio sarebbe pieno, vince sempre lui giocando con la nostra passione», ammette infatti qualcuno.



In effetti ancora lontana dalla concretezza quella di De Laurentiis resta per ora una frase lanciata così per alzare polvere, ma sono tanti i tifosi che vogliono muovere critiche anche sul caro biglietti: «La curva a 35 euro è una cosa assurda. Come fa un comune operaio a seguire la sua squadra del cuore?», «Lo stadio dovrebbe essere accessibile a tutti, altro che Champions al San Nicola». Intanto a Napoli c’è chi fatica a mettere il piatto a tavola ma non sa rinunciare alla passione azzurra, costi quel che costi. Qualcuno però comincia a pensare.

