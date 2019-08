Napoli, scaduto l'ultimatum a Icardi: De Laurentiis si copre con Llorente

di Pino Taormina

Incontri, telefonate, aggiornamenti telematici. Ieri il contatto, forse, decisivo, tra Cristiano Giuntoli e Beppe Pompilio con Frank Trimboli e Chus Llorente: c'è l'accordo con lo spagnolo ex Juventus e Athletic Bilbao che a febbraio compirà 35 anni. E lo stato di avanzamento dell'operazione Fernando Llorente va di pari passo con lo stallo dell'affaire Icardi che, al netto della voglia di De Laurentiis, non riesce a smuoversi ed entrare nel vivo. Dunque, il piano B sta per diventare il piano A: Llorente ha accettato il contratto di un anno con secondo anno che scatta in automatico nel caso di raggiungimento delle 20 presenze.



