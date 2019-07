Napoli, Zielinski studia da play: il gioco di Ancelotti passa da lui

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



Seduta mattutina di allenamento per il Napoli. E dopo un po' di palestra, gli azzurri si spostano in campo. Allenamento specifico sul possesso palla e tutto passa dai piedi di Zielinski. Il polacco si piazza al centro con una pettorina speciale e gioca tutti i palloni da regista, sia che il possesso lo hanno i bianchi sia che lo hanno i verdi. Insomma, una sorta di corso di aggiornamento in ottica futura. Ancelotti lo sta sperimentando in questo nuovo ruolo per farlo sentire sempre più al centro del progetto.

