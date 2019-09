Napoli, live il giorno di Llorente: «Sono qui per giocare la Champions»

È il giorno di Fernando Llorente: il Napoli presenta il nuovo centravanti spagnolo nel centro tecnico di Castel Volturno. Live su Facebook e sul Mattino.it.







«Il Napoli è una grandissima squadra, avevo tanta voglia di giocare in un club importante come questo», ha esordito il bomber ex Juventus. E proprio sui bianconeri ha aggiunto, ricordando quando un suo gol firmò la vittoria del Siviglia: «So come si batte la Juve. Darò il massimo per questa maglia. spero di fare tanti gol per regalare delle gioie ai nostri tifosi».

