Napoli, è tornato il mal di gol: col Toro di Mazzarri è solo 0-0

La Juventus ringrazia i 'cugini' del Torino e chiude virtualmente il campionato. Il pareggio (0-0) al San Paolo del Napoli con i granata, allunga a 13 lunghezze il vantaggio in classifica dei bianconeri e li tranquillizza definitivamente in vista di un finale di stagione che appare ormai scontato. Il Napoli, incerottato per i troppi infortuni e indebolito dalle partenze sul mercato invernale, non riesce a chiudere una partita per lunghi tratti dominata. Il Torino ha il merito di difendersi sempre con ordine e vigore e nel finale arriva anche a sfiorare la vittoria.



Cinque minuti di batti e ribatti, che Fabiàn crolla a terra e si fa male. Per fortuna lo spagnolo rientra poco dopo in campo. Tre minuti dopo azzurri vicini al vantaggio con un'azione targata Insigne-Callejon, il Toro si salva in angolo. milik è pericoloso al 14', ma il suo tiro smorzato è fuori. Il Napoli parte così all'assalto della porta granata, per alcuni minuti, ma ogni tentativo va a vuoto. Super chance per Insigne lanciato da Malcuit al 20' ma Lorenzo spreca.Il Napoli preme, ma la palla non vuol saperne di entrare. Al 32', in particolare, Milik si mangia un gol fatto a tu per tu con la porta. Poi c'è un momento favorevole agli uomini di Mazzarri, con la difesa - e Koulibaly - a fare da parafulmine. Fabiàn prova lo squillo finale, ma il suo tiro è deviato. Termina così il primo tempo, non prima di un'ammonizione di capitan Insigne per protesta.Gli azzurri riprendono in attacco, nella ripresa. Fabiàn vicinissimo al gol con un gran tiro da fuori al 52'. Al 60' Koulibaly riceve un giallo generoso per un fallo in mediana. Immediatamente dopo, il Napoli spreca un contropiede favorevolissimo: 3 contro uno. Sussulti anche al 67' con Milik-Fabiàn ma la porta è stregata.Entrano così Mertens e Verdi per Callejon e Fabiàn. Al 73' tiro a giro di Insigne che si stampa sul palo. All'86' Koulibaly di testa sotto porta mette i brividi ma il pallone non vuol saperne. All'87' break di Belotti e angolo. Ci prova anche De Silvestri: fuori. Il Napoli è ormai stanco, i minuti scivolano via. Sono quattro quelli di recupero e a parte una ripartenza del Toro gli azzurri chiudono in attacco. Punizione di Mertens al 91', fuori di poco. Un minuto dopo contropiede di Belotti e Allan che si fa espellere per doppia ammonizione, decisione poi rivista: ammonito Malcuit. Assalto finale con Insigne a giro: corner. Ma dopo l'ultimo tentativo l'arbitro fischia: reti inviolate e problema del gol che ritorna.25 Ospina; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik.A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 9 Verdi, 13 Luperto, 14 Mertens, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 42 Diawara. All. Ancelotti.39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti; 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Ola Aina; 21 Berenguer; 9 Belotti.A disposizione: 1 Ichazo, 25 Rosati, 8 Baselli, 11 Zaza, 14 Iago Falque, 19 Damascan, 23 Meité, 27 Parigini, 36 Bremer, 99 Ferigra. All. Mazzarri.Fabbri di Ravenna.

