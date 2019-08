Napoli, tutta la carica di Allan: «Voglio lasciare un segno nel club»

«Mi sono ricaricato per la nuova stagione, sto bene. Abbiamo un inizio difficile ma siamo pronti perché ci siamo preparati bene». È un Allan sorridente quello tornato a Napoli da leader per la prossima stagione. «Sarà una battaglia ad ogni partita, speriamo di cominciare vincendo a Firenze, sarebbe importante su un campo sempre difficile. Ho ritrovato un gruppo sereno, hanno lavorato molto bene anche prima del mio arrivo. La preparazione è stata buona per tutti».



«Elmas e Gaetano sono fortissimi anche se giovani. Gianluca si allena con noi da più di un anno, Eljif ha giocato tanto in Turchia, ci possono dare una grande mano», ha detto a Sky. «Ci siamo preparati per avvicinare la Juventus, abbiamo aggiunto giocatori forti ad una rosa già di qualità. Speriamo di poter migliorare quanto fatto nell'ultimo anno».



Ma per lui non c'è stato mercato quest'anno. «Ho letto tante cose nei mesi scorsi, ma non sempre la verità. Menomale che si è parlato poco di me, io qua sto bene ed ho un contratto lungo. Se arriva un'offerta buona per la società e vogliono vendermi ok, altrimenti resto per vincere a Napoli, voglio lasciare il mio nome nella storia di questo club».

