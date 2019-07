Napoli, Gaetano baby di platino: ha convinto Ancelotti e resterà

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



Tra le tante qualità di Carlo Ancelotti c'è sicuramente quella di essere un visionario. Calcisticamente parlando è uno capace di vedere cose che l'occhio comune non sarebbe in grado di percepire mai, neppure dopo ore, giorni o addirittura mesi. Carlo no. Lui vede oltre. Sa andare al di là delle apparenze, cogliere quelle sfumature che sembrano sottili, impercettibili, ma che rappresentano la vera essenza del calcio. Ai tempi del Milan seppe trasformare un buon trequartista (Pirlo) nel miglior regista italiano. A Napoli ha inventato Maksimovic terzino destro e poi Fabian Ruiz esterno di centrocampo: esperimenti che in entrambi i casi hanno dato più di una soddisfazione all'allenatore e alla squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO