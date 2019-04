Napoli-Genoa live dalle 20.30: Verdi ko, Insigne va in panchina

Il Napoli tra due fuochi. Da un lato c'è la necessità di non sprecare troppe energie psicofisiche in vista della partita di giovedì sera a Londra contro l'Arsenal, forse la più importante e delicata di tutta la stagione, dall'altro incombe l'obbligo di cancellare subito la brutta figura di Empoli e nello stesso tempo di tenere a debita distanza le inseguitrici per conservare il vantaggio utile a una serena qualificazione alla Champions League del prossimo anno.



LA PARTITA IN DIRETTA



27 Karnezis; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 14 Mertens, 99 Milik.A disposizione: 1 Meret, 25 Ospina, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 11 Ounas, 13 Luperto, 21 Chiriches, 24 Insigne, 34 Younes. All. Ancelotti97 Radu; 32 Pereira, 14 Biraschi, 3 Gunter, 4 Criscito; 22 Lazovic, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 18 Rolon; 9 Sanabria, 11 Kouamè.A disposizione: 1 Marchetti, 93 Jandrei, 10 Lapadula, 13 Pezzella, 15 Mazzitelli, 19 Pandev, 24 Bessa, 27 Sturaro, 39 Favilli, 44 Veloso. All. Prandelli.Pasqua di Tivoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA