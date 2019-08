Napoli, Lozano non vede l'ora: visite a Roma, poi l'incontro con ADL

di Pino Taormina

Anna Opp, la moglie social del «Chucky» è l'unica che abbozza una risposta: «Finalmente». Già, finalmente. È durato otto mesi questo tormentone chiamato Lozano. Arrivato a conclusione solo ieri attorno alle 18, quando la sua faccia sorridente da personaggio di Messico e Nuvole ha fatto la sua comparsa a Ciampino. Sì, manca il tweet presidenziale che arriverà solo dopo che le visite mediche previste per questa mattina daranno l'ok: ma Lozano è praticamente nella storia del Napoli. Mai nessuno è stato pagato quanto lui: 40 milioni di euro, spiccioli in più o in meno. Più di chiunque altro.



