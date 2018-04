Le big della Premier su Hysaj: l’agente va da Chelsea e United

di Gennaro Arpaia

Il campionato non è ancora finito, con il Napoli impegnato nella rincorsa alla Juventus e allo scudetto, ma per gli agenti di mezzo mondo è tempo di calciomercato. Come per Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj finito in Inghilterra nelle scorse ore per curare il futuro del suo assistito.



Stando a quanto riportato da Sportitalia, il terzino albanese sarebbe seguito fortemente dal Chelsea e dallo United. I Blues potrebbero già lasciar partire Zappacosta in estate, con i saluti di Conte, mentre Mourinho cerca alternative dopo la prossima cessione di Darmian. L’ex Torino interessa alla Juve è proprio al Napoli.

