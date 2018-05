Napoli, incontro decisivo per Leno ma Rui Patricio può arrivare gratis

Mattia Perin non è mai stato un concreto obiettivo e così la scelta del Napoli per il portiere della prossima stagione continuerà a restringersi tra i nomi di Bernd Leno e Rui Patricio. La preferenza degli azzurri ricade principalmente sul tedesco del Bayer Leverkusen, più giovane del collega portoghese, e proprio in queste ore potrebbe realizzarsi, secondo quanto riportato da Sportitalia, l'incontro decisivo tra le parti. Il Napoli proverà a chiarire le proprie volontà e a raggiungere un'intesa col calciatore sui diritti d'immagine, per poi affondare il colpo con il club tedesco ed anticipare la concorrenza dell'Arsenal, altra squadra che si è mossa con decisione su Leno.



Sullo sfondo, però, impossibile non guardare a quello che succede in Portogallo. Rui Patricio, dopo un finale di stagione tribolato, potrebbe salutare lo Sporting CP e trasferirsi altrove, con i legali del portiere lusitano che cercheranno nei prossimi giorni il modo per liberarlo dal contratto col club biancoverde. Il portiere della nazionale portoghese potrebbe quindi ritrovarsi svincolato nel prossimo mercato estivo e sarebbe una occasione che il Napoli non vorrebbe lasciarsi sfuggire.

