Live Napoli-Inter 1-0 Zielinski, che gol dal cilindro

Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno più obiettivi se non quello di cercare di diminuire il più possibile il ritardo dalla Juventus campione d'Italia. Discorso diverso per l'Inter, reduce dal 2-0 casalingo sul Chievo nel posticipo di lunedì scorso e che ha ancora come target la qualificazione per la Champions League della prossima stagione.



LA PARTITA IN DIRETTA



L'Inter in avvio è ordinata e pressa ma gli azzurri vanno vicini al gol già al 2' con un'occasione al volo di Mertens. I nerazzurri si affidano alle ripartenze di Perisic e Lautaro, ma in difesa il Napoli ha un ritrovato Albiol. All'8' Koulibaly stende Politano e si fa ammonire: tornano gli spettri dell'andata. Non solo: era diffidato e salterà la gara di Bologna. All'11 Milik ci prova da fuori area ma è alto. Il vantaggio azzurro arriva al 16': palla persa dall'Inter e Zielinski che tira una sassata da fuori area. Un gol bellissimo.



I nerazzurri accusano la botta, spariscono dal campo, fino al 36' quando un buon intervento di piede di Karnezis nega la gioia del gol a Lautaro. Ci prova anche Nainggolan da lontano ma il tentativo è alto. Dopodiché è Callejon a mangiarsi le mani per un tiro troppo angolato.



27 Karnezis; 2 Malcuit, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 14 Mertens, 99 Milik.A disposizione: 1 Meret, 12 Piai, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 24 Insigne, 34 Younes. All. Ancelotti.1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 23 Miranda, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro Martinez.A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 8 Vecino, 9 Icardi, 11 Keita Balde, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 21 Cedric, 29 Dalbert, 87 Candreva. All. Spalletti.Doveri di Roma

