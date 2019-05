Koulibaly, festa nella vittoria: «Che emozione i vostri applausi»

«Gran bella vittoria! E che emozione gli applausi del San Paolo per il premio Serie A al momento del cambio e alla fine del match». Così Kalidou Koulibaly saluta e ringrazia il pubblico napoletano, nell'ultima gara casalinga dell'anno che ha visto arrivare a casa sua anche il riconoscimento per il difensore migliore dell'intero campionato italiano.



Un riconoscimento che ha fatto felice tutto il San Paolo, così come la vittoria sull'Inter bella e incoraggiante. «Prestazione di alta qualità e intensità: quello che volevamo per noi e per i nostri tifosi. Della nostra stagione possiamo essere orgogliosi», ha scritto invece ai fan Faouzi Ghoulam, terzino ieri sera titolare contro i nerazzurri. a fare festa ci ha pensato anche Fabián, autore di una doppietta contro l'Inter: «Bravi ragazzi», ha esultato lo spagnolo, felice quanto Kevin Malcuit che esulta dal suo account Instagram.Non è riuscito a gioire, invece, Arkadiusz Milik, il polacco rimasto ancora una volta a secco anche nell'ultima gara interna della stagione. «Bella vittoria, bravi ragazzi, grandi tifosi. E forza Napoli sempre» ha scritto Arek il giorno dopo il match. Umore opposto a quello del connazionale Zielinski: il centrocampista azzurro, che ha aperto le marcature con un gran gol, ha esultato poi con i tifosi che hanno inondato i suoi canali social anche per fargli gli auguri di buon compleanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA